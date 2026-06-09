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Polizeihund "Orlik" erschnüffelt Einbrecher in Wiener Kirche
Der 37-Jährige hatte sich unter Decken beim Altar versteckt.
Polizeidiensthund "Orlik" hat in der Nacht auf Dienstag in Wien-Wieden einen Kircheneinbrecher erschnüffelt. Der 37-Jährige hatte sich unter mehreren Decken beim Altar versteckt. Anrainer hatten den Einbruch mitbekommen und die Polizei verständigt.
Tabernakel aufgebrochen
Der Mann hatte die Kirchentür und in der Kirche den Tabernakel aufgebrochen. Er wollte den vergoldeten Deckel eines Kelchs und ein silbernes Kruzifix stehlen. Der Serbe wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei.
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