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Wieden

Polizeihund "Orlik" erschnüffelt Einbrecher in Wiener Kirche

Der 37-Jährige hatte sich unter Decken beim Altar versteckt.
09.06.2026, 13:09

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VERABSCHIEDUNG VON POLIZISTINNEN FÜR DEN EINSATZ BEI DER EM IN DEUTSCHLAND

Polizeidiensthund "Orlik" hat in der Nacht auf Dienstag in Wien-Wieden einen Kircheneinbrecher erschnüffelt. Der 37-Jährige hatte sich unter mehreren Decken beim Altar versteckt. Anrainer hatten den Einbruch mitbekommen und die Polizei verständigt.

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Tabernakel aufgebrochen

Der Mann hatte die Kirchentür und in der Kirche den Tabernakel aufgebrochen. Er wollte den vergoldeten Deckel eines Kelchs und ein silbernes Kruzifix stehlen. Der Serbe wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei.

Wieden Blaulicht
Agenturen  | 

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