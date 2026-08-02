Im Taxi auf Verfolgungsjagd: Polizei schnappt Flüchtenden (22)

Eigentlich war es ein Einsatz, wie er häufig vorkommt. Polizisten waren mit ihrem Streifenwagen unterwegs und sahen in der Wehlistraße in Leopoldstadt einen am Boden liegenden Mann. Dieser dürfte, so die Polizei in einer Aussendung, am Samstagabend gegen 22.00 Uhr aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt sein.

So wollten die Beamten dem Mann Erste Hilfe leisten, als ein zuvor unbeteiligter Mann ins Geschehen eingriff und begann, die Polizisten lautstark anzuschreien und begann, die Polizisten lautstark anzuschreien. „Er beschimpfte die Polizisten, gestikulierte wild mit den Händen und versuchte wiederholt, zum verletzten Mann zu gelangen“, schildert die Polizei den Zwischenfall beim Einsatz.

Flucht nach vorläufiger Festnahme

Weil der Mann keine Anstalten machte, sein aggressives Verhalten einzustellen, sprachen die Polizisten die Festnahme des 22-Jährigen aus. Da sich der Mann heftig gegen die Festnahme wehrte, musste Körperkraft angewendet werden.

Der Vorfall zog wiederum weitere Schaulustige an. Als die Beamten durch die Menge an Zaungästen abgelenkt waren, konnte der zuvor Festgenommene flüchten. Während ein Beamter bei dem immer noch am Boden liegenden Verletzten blieb, versuchten die anderen, den Flüchtigen zu schnappen.

Im Taxi auf Verfolgungsjagd

Was ihnen jedoch trotz der Abgabe eines Schreckschusses vorerst nicht gelang. Allerdings kam ein Taxilenker der Polizei zu Hilfe. Er hatte die Verfolgungsjagd gesehen und bot den Polizisten Hilfe an. Im Taxi kamen die Beamten dem 22-Jährigen wieder nahe und konnten sehen, wie der Mann in ein leerstehendes Haus lief. Dort wollte sich der junge Mann mit einem Sprung aus dem zweiten Stock in eine vier Meter tiefe Grube vor der Polizei retten.

Was ihm nicht gelang, denn auch die Beamten sprangen in die Tiefe. Dort gab es einen letzten Kampf - der durch den Sprung verletzte 22-Jährige attackierte einen Polizisten und schleuderte diesen gegen eine Mauer. Dann war allerdings Endstation.