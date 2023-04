Polizei rückte am Sonntag nach Beziehungsstreits mehrmals aus

Am Abend musste die Polizei dann in Favoriten nach einer Drohung ausrücken. Eine Frau gab am Notruf an, dass sie in ihrer Wohnung von ihrem Ex-Mann mit dem Umbringen bedroht worden sein soll. Die alarmierten Beamten suchten den 50-jährigen Türken auf und konfrontierten ihn mit den Vorwürfen. Er zeigte sich nicht geständig.

Sie nahmen den Mann vorläufig fest und zeigten ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung an. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.