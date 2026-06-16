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Fünf Jahre auf der Flucht: Gesuchte Räuberin in Wien festgenommen
Eine wegen Raubes per EU-Haftbefehl gesuchte Polin ist in Wien festgenommen worden. WEGA-Beamte nahmen die 41-Jährige fest.
Eine Frau, nach der seit fünf Jahren von den polnischen Behörden wegen eines Raubes gefahndet worden war, ist am Montagvormittag in der Pasettistraße in Wien-Brigittenau festgenommen worden.
Die 41-Jährige wurde mittels europäischem Haftbefehl gesucht und von Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien aufgespürt. Beamte der Sondereinheit WEGA brachen die Wohnungstür auf und nahmen sie fest. Die Polin wurde in eine Justizanstalt überstellt.
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