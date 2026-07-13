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Wien-Landstraße

Mann zerkratzte in Wien Polizeiauto und trat Beamten

Nach Fußballjubel eskalierte die Situation: Mann zerkratzte Polizeiauto und verletzte Beamten in der Juchgasse.
13.07.2026, 12:14

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Kleines Messer mit gebogener Klinge und Holzgriff neben einem Lineal.

Ein 53-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Sonntag in Wien festgenommen worden, nachdem er einen vor einer Polizeiinspektion abgestellten Funkwagen mit einem Messer zerkratzt haben soll.

Zuvor hatten Polizisten der Polizeiinspektion Juchgasse in Wien-Landstraße den Mann beanstandet, weil er vor einem Lokal lautstark herumgeschrien hatte. Der 53-Jährige erklärte, er habe dort ein Fußballspiel verfolgt und über ein Tor gejubelt. Während der Amtshandlung soll er jedoch aggressiv geworden und die Beamten beschimpft haben.

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Der Mann wurde unter anderem wegen aggressiven Verhaltens, Lärmerregung und Anstandsverletzung angezeigt. Bei der Überstellung in den Arrest soll er zudem mehrmals gegen einen Polizisten getreten und diesen leicht verletzt haben.

Daraufhin wurde der 53-Jährige zusätzlich wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.

Blaulicht
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