Mann zerkratzte in Wien Polizeiauto und trat Beamten

Ein 53-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Sonntag in Wien festgenommen worden, nachdem er einen vor einer Polizeiinspektion abgestellten Funkwagen mit einem Messer zerkratzt haben soll.

Zuvor hatten Polizisten der Polizeiinspektion Juchgasse in Wien-Landstraße den Mann beanstandet, weil er vor einem Lokal lautstark herumgeschrien hatte. Der 53-Jährige erklärte, er habe dort ein Fußballspiel verfolgt und über ein Tor gejubelt. Während der Amtshandlung soll er jedoch aggressiv geworden und die Beamten beschimpft haben.