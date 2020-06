Polizei warnt vor Tierquäler, der Köder auslegt

Zwischen Hoffen und Bangen verbringt der Besitzer des vierjährigen Rüden " Kamaro" seit Sonntag seine Tage. Matthias P. war am vergangenen Freitag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr mit Kamaro im Prater spazieren, als der Hund ein Päckchen gefressen haben dürfte, in dem ein Holzspieß versteckt war. "Am Sonntag hat Kamaro dann sehr viel erbrochen und musste notoperiert werden", erzählt Matthias P.

Dabei wurde dem Rüden ein Plastik-Päckchen aus dem Darm entfernt, in dem der Spieß versteckt war und das anscheinend mit Wurst beschmiert gewesen sein dürfte. Aufgrund der schweren Verletzungen schwebt der Hund weiterhin in akuter Lebensgefahr. "Ich fahre jeden Tag in die Tierklinik, aber ich gehe nicht zu Kamaro hinein weil er absolute Ruhe braucht. Ob er überlebt, wird erst am Freitag feststehen", erzählt Matthias P.