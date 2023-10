Polizei warnt vor Einbrüchen mit ätzender Säure am Schloss

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt schon seit Juli in mehreren Einbruchsfällen, bei denen sich die bislang unbekannten Täter mittels ätzender Säure Zutritt zu Wohnungen verschafft haben. Die Säure wird dabei ins Schloss gelehrt und dieses somit unbrauchbar - die Täter können in die Wohnung gelangen. Die letzten derartigen Einbrüche fanden in der Leopoldstadt, der Brigittenau und Floridsdorf statt. Im Anschluss zogen die Täter die Türe wieder ins Schloss und flüchten mit der Beute.

Diese Art von Einbruch ich auch eine Gefahr für die Gesundheit der Bestohlenen.

Polizei warnt

Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit. Es kann sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, dann neutralisieren Sie die Körperstelle sofort mit klarem Wasser. Verwenden Sie dabei keine Seife oder sonstige Zusätze.

Sofort die Polizei unter 133 verständigen!

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter