Polizei und Justiz suchen weiter nach geflohenem Häftling

Seit Dienstagnachmittag suchen Polizei und Justiz nach einem Häftling, der aus der Justizanstalt Simmering geflohen ist. Der Mann hätte zu einem Arzttermin gebracht werden sollen und nutzte diese Gelegenheit um zu fliehen. Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus, um nach dem Häftling zu suchen. Zunächst wurde er offenbar in einer Wohnhausanlage nahe der Svetelskystaße in Simmering vermutet. Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe der Justizanstalt. Dort konnte der Mann aber nicht gefunden werden. Die Fahndung geht also weiter.