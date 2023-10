Frau (91) tot in Küche gefunden: Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus

Um eine Frau zu reanimieren, rückten am Montagabend alarmierte Beamte in eine Wohnung im ersten Bezirk aus. Dort konnte ein Notarzt nur mehr den Tod der 91-Jährigen feststellen.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

"Aufgrund der Auffindungssituation der 91-Jährigen konnte Fremdverschulden nicht gänzlich ausgeschlossen werden", hieß es in einer Polizeiaussendung am Dienstag. "Die Frau wurde in der Küche aufgefunden und dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Angehörigen haben", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.