Polizei stoppt Verdächtige mit Schreckschüssen

Eigentlich war das Quartett im Alter von 17 und 19 Jahren am Montag in der Früh aus Tschechien angereist, um hier weiterzufeiern. Bereits in ihrer Heimat hatten die vier jungen Männer reichlich Alkohol und Drogen konsumiert. In Wien mit dem Taxi angekommen, war die Diskothek der Wahl aber bereits geschlossen. Die vier jungen Männer sollen sich auf der Straße herumgetrieben und kurz vor sieben Uhr in der Dobschstraße in Wien-Florisdorf einem 43-jährigen Wiener sein Einkaufssackerl zu entreißen versucht haben. Der Vorfall endete für drei der vier Männer in Haft, nach dem vierten Verdächtigen wird von der Polizei fieberhaft gefahndet.