Polizei stoppt Betrunkenen auf A1 nach 50-Kilometer-Verfolgungsjagd

Ein mehrfach vorbestrafter 52-jähriger Autofahrer war am Sonntag um 18.43 Uhr gerade am Gauzendorfer Gürtel in Meidling unterwegs, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurden. Die Beamten wollten den wegen Suchtmittelvergehen amtsbekannten Mann anhalten. Doch statt langsamer zu werden, ergriff der Lenker die Flucht entlang der linken Wienzeile stadtauswärts.