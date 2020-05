Polizei räumte die "MA 2412"

Ing. Breitfuß, Herr Weber und Frau Knackal wären mit den Menschenmassen überfordert gewesen. Das verwaiste Amtshaus in der Triester Straße 114 in Wien-Favoriten, das der ORF -Sitcom "MA 2412" als Kulisse diente, war am Sonntagvormittag Schauplatz eines Großeinsatzes der Polizei.



Im Gegensatz zum arbeitsmüden Beamten-Trio aus der Serie hatten die Polizisten viel zu tun. Die Exekutive begleite 20 Hausbesetzer, die sich seit Freitag in dem denkmalgeschützten Gebäude aufhielten, ins Freie. "Es gibt keinerlei Anzeigen", erklärte Polizei-Sprecherin Camellia Anssari.



Erst vor 16 Tagen wurde der Lobmeyrhof in Wien-Ottakring besetzt und geräumt. Wie schon damals kündigten die Aktivisten auch am Sonntag an, sich einfach eine neue Bleibe zu suchen.



Der Umgang mit den Aktivisten ist koalitionsintern umstritten. Zwischen SPÖ und Grüne gibt es Auffassungsunterschiede über die in der Regierungsvereinbarung paktierte und geplante "Agentur für Zwischennutzung" von leeren Gebäuden.