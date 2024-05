Polizei räumt besetztes Haus in Harmoniegasse in Wien-Alsergrund

Am Nachmittag des 1. Mai rückte schließlich ein Großaufgebot an Einsatzkräften an, die das Haus räumten. Auch die WEGA soll vor Ort im Einsatz gewesen sein. Die Wiener Polizei bestätigte den Einsatz in der Harmoniegasse gegenüber dem KURIER.

"Keine Festnahmen"

"Es war keine klassische Räumung, also es gab keine Festnahmen", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Nähere Details zum Einsatz würden derzeit aber noch nicht vorliegen. Laut "Heute" wurde zeitgleich zur Räumung auch eine Gegendemonstration angemeldet. Einige Dutzend Personen sollen sich an der Ecke Liechtensteinstraße / Harmoniegasse versammelt haben, um gegen die Räumung zu protestieren.