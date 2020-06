Polizei-Pkw schoss Kollegen ab

M achen S’ a bissl Platz, bitte!" Der Supermarkt-Kassier sorgte sich um seinen Geschäftsgang. Die einströmenden Kunden mussten sich durch eine Menschentraube aus Schaulustigen quetschen. Alle wollten einen Blick erhaschen – auf die zwei demolierten Polizeiautos in der Kreuzungsmitte.

In Rudolfsheim-Fünfhaus kollidierte am Dienstag um 16.10 Uhr an der Ecke Märzstraße-Schweglerstraße ein Einsatzbus der Polizei mit einem Streifenwagen. Beide Fahrzeuge waren mit Blaulicht und Folgetonhorn zum selben Einsatz, einem Trafikraub, unterwegs, und zur selben Zeit am falschen Ort. "Ein Fahrzeug wurde auf den Gehsteig geschleudert", sagt Polizeisprecherin Michaela Rossmann. Der Wagen erfasste vier Fußgänger und touchierte die Fassade des Supermarkt-Eingangs. Fünf Polizisten und drei Fußgängerinnen wurden leicht, ein Passant schwer verletzt.