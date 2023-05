Polizei nahm 31-Jährigen nach Todesdrohungen gegen Bekannte fest

Ein 31-jähriger Mann soll am Mittwoch in der Brigittenau die Wohnungstür seiner 33-jährigen Bekannten eingetreten und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Das berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag. Der Frau gelang es jedoch, sich in einem Zimmer zu verstecken und unbemerkt aus der Wohnung zu flüchten, hieß es gegenüber der APA.

Polizisten nahmen den Deutschen in der Nähe der Wohnung fest. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. In der Vernehmung sprach der Mann von psychischen Problemen. Gewaltabsichten habe er keine gehabt, betonte er.

Die Polizei machte in diesem Zusammenhang erneut darauf aufmerksam, dass sie Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt ist und diese nicht geduldet wird. Der Polizei-Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauen-haus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.)