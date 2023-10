Polizei musste zwei Mal wegen Gewalt in Beziehungen ausrücken

Am Sonntag musste die Wiener Polizei zwei Mal ausrücken, weil bei Beziehungsstreits zwei Menschen verletzt worden waren. In Margareten soll eine 27-jährige Österreicherin ihre Freund mit einer Schere am Bein verletzt haben. Die Frau wurde festgenommen.

In Hernals soll wenig später ein 45-jähriger Pole seine 47-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer an der Hand verletzt und sie mit dem Umbringen bedroht haben.