Neunjähriges Mädchen in Wien vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Suche nach dem neunjährigen Mädchen, das seit Montagabend als vermisst gilt, läuft auf Hochtouren: Nach Angaben der Polizei suchte das Mädchen während des Aufenthalts die Sanitäranlagen des Einkaufszentrums in Floridsdorf auf. Dabei war sie für einen kurzen Moment von ihrem Betreuer getrennt. Als sie nicht zurückkehrte, begann zunächst die Suche vor Ort.

Nachdem das Kind weiterhin unauffindbar blieb, erstattete die zuständige Betreuungseinrichtung der Stadt Wien Vermisstenanzeige.Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen ein. Diese verliefen bislang ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eine Sprecherin der LPD Wien erklärte gegenüber dem KURIER, dass derzeit nicht von einem Verbrechen ausgegangen wird. Die Neunjährige sei bereits in der Vergangenheit öfter abgängig gewesen.

Die Vermisste ist neun Jahre alt, hat dunkle Augen und lange dunkle Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie weiße Sandalen, eine kurze blaue Jeansshort sowie einen grauen Kapuzenpullover.