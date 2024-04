Polizei konnte Einbruchsserie im ersten Wiener Bezirk klären

Über knapp zehn Jahre sollen die zwei Männer, ein 25-jähriger Rumäne und ein 52-jähriger Franzose , in der Inneren Stadt ihr Unwesen getrieben haben.

Vor rund einem Monat, am 20. März, gingen sie der Polizei schließlich ins Netz. Die mutmaßlichen Einbrecher wurden am helllichten Tag auf frischer Tat ertappt.

Im Zuge der Ermittlungen fanden die Kriminalbeamten heraus, dass die Männer fünf weitere Einbrüche begangen haben dürften. Der erste fand im Jahr 2015 statt. "Als Ziel wählten die Tatverdächtigen ausschließlich Wohnungen im Bezirk Innere Stadt aus", schrieb die Polizei in einer Aussendung.

Männer nannten Geldnot als Motiv

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 39.000 Euro. In der Vernehmung zeigten sich die Männer geständig. Als Motiv gaben sie Geldnot an. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht.