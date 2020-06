Polizei fasst Kupferdiebe mit drei Tonnen Beute

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Samstag die Polizei, weil ihm in der Gutheil-Schoder-Gasse in Wien-Meidling vier verdächtige Männer auffielen. Das Quartett verlud am Nachmittag Kupferkabel in einen weißen Lieferwagen. Ganz in der Nähe befindet sich ein ÖBB-Gelände. Als die Polizei eintraf, waren die Männer bereits verschwunden. Kurz darauf konnte das Fahrzeug allerdings in der Eibesbrunnergasse gestoppt werden.

Als die Beamten die Ladefläche öffneten, staunten sie nicht schlecht: Der gesamte Kofferraum war voller Kupferkabel und anderem Buntmetall. „Es waren zirka drei Tonnen“, bestätigt Polizeisprecher Roman Hahslinger. „Diese große Menge kann nicht von einem einzelnen Diebstahl stammen. Vermutlich waren die Männer schon mehrmals auf Diebestour.“ Der 47-jährige Dragan J. und seine 20 Jahre alten Komplizen Ivan S., Boban J. und Darko M. wurden sofort verhaftet.