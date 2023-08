Polizei fahndet nach Rolex-Raub in Wien nach Verdächtiger

Am 19. Juli wurde ein Mann in der Leopoldstadt Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Der Mann befand sich in der Großen Pfarrgasse, als ihm eine etwa 30-jährige Frau seine Rolex vom rechten Handgelenk riss. Dem Opfer gelang es durch laute Schreie auf sich aufmerksam zu machen. Panisch ließ die mutmaßliche Täterin die Uhr daraufhin fallen und flüchtete Richtung Leopoldsgasse.

Die Verdächtige ist ungefähr 170 cm groß, schwarzhaarig und ca. 75 bis 80 Kilogramm schwer. Wie auf den Fahndungsfotos (siehe oben) erkennbar ist, trug sie eine schwarze Hose und ein weißes Oberteil.