Polizei fahndet nach mutmaßlichen Räubern

Die Wiener Polizei fahndet nach zwei Unbekannten, die am 9. August in Wien-Alsergrund drei Burschen ausgeraubt haben sollen. Demnach bedrohten die beiden Männer ihre Opfer mit Messern und forderten Bargeld. Danach flüchteten sie mit den Wertsachen. Kurz darauf behob einer der mutmaßlichen Räuber mit der erbeuteten Bankomatkarte Bargeld, so die Polizei in einer Aussendung.

Da die bisher durchgeführten Erhebungen negativ verlaufen waren, ordnete die Staatsanwalt nun die Veröffentlichung des Bildes jenes Verdächtigen an, der die Bankomatbehebung durchgeführt hat. Die Wiener Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0131310 DW 43220.