Polizei fahndet nach flüchtigem Bankräuber

Anfang Juli hat ein Unbekannter in Wien im ersten Bezirk eine Hypo-Tirol-Filiale überfallen. Bisher blieb die Suche nach dem Täter erfolglos, nun veröffentlicht die Polizei Bilder einer Überwachungskamera, die den Verdächtigen zeigen.

Der vollmaskierte Mann stürmte am 11. Juli um 12:01 Uhr in die Bank, und forderte Bargeld. Dabei drohte er mit einer Pistole. Nachdem er das Geld in einem grünen Plastiksack verstaut hatte, flüchtete er zu Fuß über den Neuen Markt und die Marco d’Aviano Gasse auf die Kärntnerstraße, wo sich seine Spur verlor.