Polizei entdeckte Marihuanaplantage in Wien

Beamte der Polizeiinspektion Boltzmanngasse konnten Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in Wien-Döbling durch einen Hinweis eine kleine Marihuana-Plantage in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Börnergasse entdecken. Weiters konnten einige Gläser mit getrocknetem Cannabis sichergestellt werden.