Polizist mitgeschleift: Drogenlenker mit Faustschlag gestoppt

Spektakuläre Szenen müssen sich am Donnerstag in der Inneren Stadt in Wien abgespielt haben: Laut der Polizei ist ein Beamter mehr als 100 Meter von einem flüchtenden Klein-Lkw mitgeschleift worden. "Mit einem Schlag gegen das Gesicht" des Lenkers sei es dem Polizisten schließlich gelungen, das Fahrzeug zum Stehen zu bringen, hieß es von der Polizei am Freitag. Ein Amtsarzt stellte fest, dass der 50-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Der Polizist erlitt Hämatome.

Flucht über den Ring Zudem habe er Schmerzen an der Schulter und Abschürfungen, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber der APA. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Gegen 14.30 Uhr war der Tatverdächtige den Beamten aufgefallen, da er sein Handy am Steuer benutzte. Er entzog sich jedoch den Versuchen, ihn anzuhalten. Während seiner Flucht über den Ring missachtete der Mann mehrere Verkehrsregeln. Er bog in die Operngasse ein und wurde schließlich von jenem Beamten in der Friedrichstraße angehalten. Der Polizist stellte sein Fahrrad vor dem Klein-Lkw ab und versuchte, dem widerspenstigen Lenker die Autoschlüssel abzunehmen. Im Zuge der Auseinandersetzung stieg der Mann aufs Gas und riss den Uniformierten wie dessen Fahrrad mit. Nach Stehenbleiben des Fahrzeugs wurde der Lenker festgenommen.