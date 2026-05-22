International von Polizei gesucht: Seriendiebin in Wien erwischt

Eine 31-jährige mutmaßliche Serientaschendiebin ist in der Inneren Stadt in Wien von der Polizei festgenommen worden. Die Frau soll zuvor eine Kundin eines Bekleidungsgeschäfts am Graben in ein Gespräch verwickelt haben.

Währenddessen soll eine flüchtige Komplizin die hochpreisige Handtasche samt darin befindlichem Bargeld im vierstelligen Bereich mitgehen lassen haben, erklärte Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber der APA am Freitag.