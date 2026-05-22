International von Polizei gesucht: Seriendiebin in Wien erwischt
Eine 31-jährige mutmaßliche Serientaschendiebin ist in der Inneren Stadt in Wien von der Polizei festgenommen worden. Die Frau soll zuvor eine Kundin eines Bekleidungsgeschäfts am Graben in ein Gespräch verwickelt haben.
Währenddessen soll eine flüchtige Komplizin die hochpreisige Handtasche samt darin befindlichem Bargeld im vierstelligen Bereich mitgehen lassen haben, erklärte Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber der APA am Freitag.
Das Sicherheitspersonal des Geschäfts hielt die 31-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei an. Dabei gab sich eine bis dahin unbeteiligte Frau als weiteres Opfer der Bulgarin zu erkennen: Die habe sie am Tag zuvor angerempelt, danach hätten ihre teure Geldbörse und ein ebenfalls vierstelliger Eurobetrag gefehlt, gab sie gegenüber der Polizei an.
Fahndung in Deutschland
Die Beamten ermittelten, dass nach der Frau in mehreren deutschen Bundesländern gefahndet wird. Dort sind 35 Eigentumsdelikte gegen sie vorgemerkt. Von der Komplizin sowie dem Diebesgut fehlt jede Spur. Die Ermittlungen dauern noch an, teilte die Polizei mit.
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