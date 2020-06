Polizei-Defibrillatoren haben sich durchgesetzt

Dass bei einer Herzmassage gebrochene Rippen auftreten, ist durchaus normal. Dieser Umstand sollte auch niemanden davon abhalten in einem Notfall einzuschreiten. "Man ist ja auch rechtlich abgesichert, selbst wenn es der Patient nicht überlebt", erklärt Hochleitner. 180 Streifenwägen sind in der Bundeshauptstadt mit Defibrillatoren ausgestattet und Hochleitner setzt sich sehr dafür ein, dass bald in jedem Funkwagen ein elektrischer Lebensretter an Board ist.

"Es gibt einfach mehr Polizisten als Rettungskräfte und deshalb sind wir oft am schnellsten vor Ort. Seit wir die Geräte haben, hören wir sehr oft am Funk, dass ein Fahrzeug mit einem Defi angefordert wird, und wie man sieht rettet das viele Leben."

Die jungen Kollegen, Scherbauer und Haller, die bei der ersten Defi-Rettung der Polizei so schnell reagiert haben, sind mittlerweile Inspektoren und voll im Polizeialltag angekommen. Ihr Start in die Karriere bei der Polizei ist aber sicher einer, der besonders bleiben wird, wie ihnen ihr Kommandant immer wieder nahelegt: "Die Laufbahn bei der Polizei mit einer Lebensrettung zu beginnen, ist ein Erlebnis, das man sich für immer merken wird."