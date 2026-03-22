Junger Mann mit Stichverletzung bei Bushaltestelle gefunden

Eine aufmerksame Passantin hatte den Verletzten am Samstag gegen 11 Uhr entdeckt und sofort die Berufsrettung alarmiert. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 24-jähriger Mann, der mit lebensgefährlichen Verletzungen bei einer Bushaltestelle am Margaretengürtel im 5. Wiener Gemeindebezirk lag.

Notfallversorgung vor Ort Nach der Alarmierung durch die Passantin traf die Berufsrettung Wien rasch am Einsatzort ein. Die Rettungskräfte leisteten notfallmedizinische Erstversorgung, bevor sie den 24-Jährigen in ein Krankenhaus transportierten. Aufgrund der Schwere des Vorfalls wurde auch die Polizei hinzugezogen, die den Tatort sicherte und erste Ermittlungsschritte einleitete.