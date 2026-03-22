Wien

Junger Mann mit Stichverletzung bei Bushaltestelle gefunden

24-Jähriger mit lebensgefährlicher Stichverletzung in Bushaltestelle am Margaretengürtel gefunden, Hintergründe unklar.
22.03.2026, 11:01

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Rettungswagen Rettungsauto

Eine aufmerksame Passantin hatte den Verletzten am Samstag gegen 11 Uhr entdeckt und sofort die Berufsrettung alarmiert. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 24-jähriger Mann, der mit lebensgefährlichen Verletzungen bei einer Bushaltestelle am Margaretengürtel im 5. Wiener Gemeindebezirk lag. 

Notfallversorgung vor Ort

Nach der Alarmierung durch die Passantin traf die Berufsrettung Wien rasch am Einsatzort ein. Die Rettungskräfte leisteten notfallmedizinische Erstversorgung, bevor sie den 24-Jährigen in ein Krankenhaus transportierten. Aufgrund der Schwere des Vorfalls wurde auch die Polizei hinzugezogen, die den Tatort sicherte und erste Ermittlungsschritte einleitete.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Wie es zu der schweren Stichverletzung kam, ist derzeit noch unklar. Eine Befragung des Opfers war aufgrund seines Gesundheitszustandes bislang nicht möglich. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die am Samstagvormittag im Bereich des Margaretengürtels verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten.

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