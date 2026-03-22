Wasserrohrbruch legt Straßenbahnverkehr im Westen Wiens lahm

Ein Wasserrohrgebrechen im Bereich der Linzer Straße sorgt derzeit für erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Verkehr im Westen Wiens. Besonders betroffen sind die Straßenbahnlinien 10 und 52, deren Betrieb teilweise eingestellt werden musste.

Die Linie 10 kann aktuell nicht zwischen Anschützgasse und Breitensee verkehren. Auch die Linie 52 ist eingeschränkt und fährt derzeit nur auf dem Abschnitt zwischen Westbahnhof und Hietzing.

Laut ORF konnte das Wasserrohrgebrechen in der Nacht auf Sonntag zwar behoben werden, das Wasser hatte jedoch das Gleisbett unterspült. Der entstandene Hohlkörper musste gefüllt werden. Die Straßenbahnen können erst wieder fahren, bis bis das Material ausgehärtet ist.

Fahrgäste werden gebeten, auf alternative Verbindungen auszuweichen. Insbesondere die U-Bahn-Linien U3 und U4 sowie die Straßenbahnlinie 49 bieten sich als Ausweichmöglichkeiten an. Zusätzlich wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Baumgarten und Anschützgasse eingerichtet, um die betroffenen Streckenabschnitte zu überbrücken.

Störung bis Montagfrüh

Pendlerinnen und Pendler müssen sich daher vorerst auf längere Fahrzeiten und mögliche Verzögerungen einstellen. Die Störung dauert voraussichtlich noch bis Montagfrüh.