Politschlacht um die Gebührenlawine

Wasser, Abwasser, Müll und Kurzparken sollen im Jänner empfindlich teurer werden. Begleitet wird die Gebührenlawine in Wien auch noch von steigenden Kosten für Miete, Strom und Gas, sowie voraussichtlich auch für Öffi-Tickets.



Schon im Vorfeld der Sitzung, in der die FPÖ gegen Finanzstadträtin Renate Brauner einen Misstrauensantrag einbrachte, hat Klubchef Johann Gudenus Brauners Finanzpolitik mit der "Beschaffungskriminalität eines Drogensüchtigen" verglichen. SP-Gemeinderat Fritz Strobl: "Skandalös und widerlich." Die Erhöhungen verteidigte er, weil sonst die Qualität der Ver- und Entsorgung in Wien gefährdet wäre.



Den Grünen fiel die Unterstützung dieser Linie sichtlich schwer, hatten sie doch vor der Regierungsbeteiligung noch gegen "unsoziale Gebührenerhöhungen" gewettert. Martin Margulies schaffte die Wende, indem er der Opposition vorwarf, auf einer "wirtschaftspolitischen Nudelsuppe zu schwimmen". Im Grün-Antrag verlangt er Steuererhöhungen bei Vermögen und Zuwächsen wie Zinsen, Dividenden und Fondserträgen.