Politiker veruntreute Spenden für Kokain

Die da oben können es sich immer richten", tönt laut Richterin Eva Brandstetter die Stimme aus dem Volk. Dem müsse man etwas entgegensetzen: zwei Jahre teilbedingte Haft, davon vier Monate unbedingt, für einen ehemaligen Wiener Bezirksvorsteher-Stellvertreter und SPÖ-Funktionär, der mehr als 200.000 Euro aus der Parteikasse veruntreut hatte.



Das waren vor allem Mitgliedsbeiträge sowie Spenden, und die Bevölkerung schaue sehr genau, was Leute in solchen besonderen Vertrauensstellungen mit ihrem Geld machen, sagte die Richterin. Der Politiker hatte mit dem Geld seine Kokainsucht finanziert. Und kokainsüchtig ist er angeblich deshalb geworden, weil der politische Druck so groß gewesen sei, behauptete der Angeklagte (Verteidigung Wolfgang Haas). Bis zu drei Gramm Koks habe er am Tag benötigt, "man will nur noch das nächste Gramm, das verändert die Wahrnehmung".