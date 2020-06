Poker um die Pokerlizenzen

Ab Mittwoch wird erstmals in der Wiener Hofburg um ein Preisgeld von an die zehn Millionen Euro gepokert. Dann werden rund 800 bis 1000 Pokerprofis, Millionäre und auch so manche Prominente erwartet. Sie alle zocken im Rahmen der Pokerstars-European Poker Tour (EPT) um das ganz große Preisgeld. Es ist die größte Turnierserie außerhalb der Poker-Weltmeisterschaften in Las Vegas. Die noblen Hotels entlang der Ringstraße werden deshalb gut gebucht sein.

Veranstalter Peter Zanoni möchte, dass die Hofburg künftig jedes Jahr so ein Turnier beherbergt. "Wir wollen, dass dies langfristig der Ersatz für die Berliner Veranstaltung wird", kündigt er gegenüber dem KURIER an. Dann sollen Leute wie der Kanadier Daniel Negreanu, der sechsfacher Weltmeister und Multimillionär ist und in mehreren Hollywoodfilmen mitgespielt hat, Stammgäste in der sogenannten "Pokerhauptstadt Europas" werden.

Denn Wien ist auch sonst ein Magnet für europäische Pokerprofis, einige von ihnen haben Villen in Hietzing oder Währing. Sie genießen, dass in Österreich Poker als Glücksspiel deklariert wird und deshalb alle Gewinne steuerfrei sind – im Gegensatz zu anderen Ländern, wo Profis Einkommenssteuer zahlen müssen. Vor allem wird in Österreich auch im Internet um hohe Summen gespielt. Zwar darf eigentlich legal nur auf win2day gepokert werden, allerdings spielt der überwiegende Teil der Zockerfreunde auf ausländischen Seiten. Denn das ist "nur" eine Verwaltungsübertretung, die bisher allerdings noch niemals bestraft wurde.