Planungen für Interpol-Treffen in Wien laufen: "Aufwand ist enorm"

Vergleichsweise geringe Kosten

Die Kosten für die Ausrichtung der Konferenz werden zur Gänze durch Österreich getragen. Wobei Holzer betonte: „Wir werden das mit österreichischem Charme, aber trotzdem sehr sparsam angehen.“ Er rechne mit rund drei Millionen Euro. Das sei rund ein Drittel des Budgets für die Generalversammlungen in den vergangenen zehn Jahren.

Holzer hob am Dienstag auch die globale Bedeutung von Interpol als „größte internationale Polizei-Plattform“ hervor. Er verwies auf einen Fall aus Niederösterreich vom Mai. Damals hatte die österreichische Polizei Hinweise von britischen Ermittlern zu einem 53-Jährigen bekommen, der im Darknet nach einem Auftragskiller gesucht haben soll, um seine Frau töten zu lassen. „Diese Informationen sind dann letztlich über Interpol zu uns gekommen.“ Der Mann sitzt mittlerweile in U-Haft, sein Fall wird am 21. November in Wiener Neustadt verhandelt.