Plantage in Wien ausgehoben: Polizei findet fast 50 Kilo Cannabis

Wie jetzt bekannt wurde, gelang es der Wiener Polizei bereits Mitte April eine große Cannabis-Zuchtplantage in der Donaustadt auszuheben. Am 16. April nahmen die Beamten einen 28-jährigen Serben wegen des Verdachts des Suchtmittelverkaufs in Wien-Liesing fest. Nach weiteren Ermittlungen gelang es den Fahndern die Quelle des 28-jährigen Verkäufers auszuforschen.

In den Nachtstunden erfolgte der Zugriff der Polizisten in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt.

Bilanz der Sicherstellungen:

120 Cannabispflanzen (circa 38kg Suchtmittel)

circa 10,5 kg abgepacktes und verkaufsfertiges Cannabis

3.150 Euro Bargeld

In dem Haus wurde ein 35-jähriger Österreicher festgenommen. Der Tatverdächtige zeigte sich bei einer ersten Befragung nicht geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

