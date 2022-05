Pkw-Lenker übersah Rotlicht und krachte in die Badner Bahn

Ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling hat am Freitagnachmittag beim Abbiegen offenbar ein Rotlicht übersehen und ist mit seinem Pkw in die Badner Bahn gekracht. Trotz Hupsignalen und Notbremsung der Zugsgarnitur kam es auf der Kreuzung mit der Albert-Schweitzer-Gasse zum Zusammenstoß. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht werden. Die B 17 war für rund eine Stunde gesperrt.