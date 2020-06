Kokain in der Pizzeria? Wirt beteuert Unschuld

Ich bin unschuldig“, sagt jener Pizzeria-Wirt, der als mutmaßlicher Kokain-Dealer seit Ende Februar in Untersuchungshaft sitzt. Wie berichtet, soll der gebürtige Tunesier in seinem Büro in der Wiener Innenstadt regelmäßig Kokain an seine Stammgäste verkauft haben. „Das stimmt alles überhaupt nicht“, sagt der Gastronom im Telefonat mit dem KURIER.