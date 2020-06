„Pink Panther“ verkauften heiße Ware in Wien

Sie sind schnell und professionell“, sagt Ewald Ebner vom Bundeskriminalamt. Das wusste man bereits über die geheimnisvolle kriminelle „Pink-Panther-Gruppierung“, die in den vergangenen Jahren Hunderte Juweliere in ganz Europa überfallen haben. Trotz Interpol-Konferenzen zum Thema und Ermittlungen am gesamten Kontinent war bisher vollkommen unklar, was mit der Beute der serbischen Banden nach den Coups eigentlich passiert. Von den erbeuteten wertvollen Uhren und Juwelen ist bis heute kaum etwas aufgetaucht. Deshalb ging man davon aus, dass die Pretiosen auf dem asiatischen und arabischen Schwarzmarkt versickern.