"Pink Panther" schlugen Juwelier mit Axt die Schädeldecke ein

Im (türkischen) Restaurant Dukat in Belgrad gibt es Döner und Köfte, aber das ist dort nicht die Hauptsache. Das Lokal ist die Drehscheibe der Juwelenräuberbande „Pink Panther“. Seit in einer Cremedose der Freundin eines festgenommenen Bandenmitglieds ein 800.000 Euro teurer Ring entdeckt wurde, ähnlich wie im Film „Der rosarote Panther“ aus 1963, werden sie so genannt.

Niederlande, Schweden, Slowenien, Österreich – ab dem Jahr 2009 liefen die Überfälle immer nach dem gleichen Schema ab: Alle haben Bauarbeiterhelme auf, einer stürmt das Geschäft mit gezückter Pistole, die Komplizen zertrümmern die Glasvitrinen mit Äxten und sacken den Schmuck ein. Ein Mann transportiert die Beute ins Restaurant Dukat nach Belgrad, von wo aus sie zu Geld gemacht wird.

Dieser Transporteur und sieben Komplizen stehen seit Montag martialisch bewacht in Wien vor Gericht: Milos Ljusic, 26, Spitzname: der Dicke, wurde vom 36-jährigen Fleischer Jovica Marinkovic (Verteidigung Normann Hofstätter) angeworben. Richterin Andrea Philipp: „Der sagt zu Ihnen: ,Ich mach’ Überfälle, machst mit?‘ Oder wie kann ich mir das vorstellen?“

Ljusic: „So ungefähr.“ Marinkovic sei der Ausführende gewesen, und „jemand musste die Beute transportieren.“ Als Autohändler wisse er, wo man den Schmuck bei der Fahrt über die Grenze in einem Wagen verstecken könne. Er bekam pro Einsatz 2000 Euro, musste davon aber die Spesen für Flugtickets etc. selbst tragen.