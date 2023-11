Pilotprojekt in Wien: Wo Mütter die Schulbank drücken

In der Muttersprache

Unterrichtet werden sie von ihrer speziellen „Nachbarin“: Somia Babiker. Und das in der für alle am Tisch vertrauten Muttersprache. „Wir besuchen die Mütter normalerweise bei ihnen zu Hause, um sie aus ihrer Isolation herauszuholen“, erklärt Babiker in der kurzen Pause. Das Angebot der „Nachbarinnen“ in dieser Volksschule ist neu.

Die „Nachbarin“ ist eine von zehn top ausgebildeten Mitarbeiterinnen der mehrfach preisgekrönten gleichnamigen Hilfsorganisation, die vor gut zehn Jahren von der Internistin Christine Scholten mitbegründet wurde. Für die Ärztin ist das Angebot in der Schule der nächste Schritt ihrer NGO. Auch hier in der Schule gelingt es nachhaltig, Frauen mit Kopftuch bei der Integration zu unterstützen.