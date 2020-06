Picassos im Hinterzimmer waren „Luftschlösser“

2013 will der 52-jährige Angeklagte die angeblich aus dem Besitz eines 80-jährigen Diplomaten stammenden Gemälde von einem Bekannten in Serbien bekommen haben. Er solle Käufer für die vermeintlichen Picasso-Werke finden, fünf bis zehn Prozent Provision seien ihm sicher. Er wandte sich an den Wiener, der sich allerdings ebenfalls nicht mit Kunst auskennt: „Dieser komische König, diese Frau, das abstrakte Zeug“ entspreche nicht seiner „Geschmacksrichtung“, erklärte er vor Gericht: „Ich habe null Ahnung gehabt.“

Dennoch will er die Bilder für echt gehalten haben. Immerhin habe man doch die Signatur des Künstlers erkennen können. Als er von den Fälschungen erfuhr, sei er geschockt gewesen: „Ein Luftschloss“.

Der vom Gericht als Sachverständiger beauftragte renommierte Kunsthändler Herbert Giese bezeichnete die Gemälde als „dilettantische Fälschungen“, die in Stil, Komposition und Realisierung weit vom Vorbild Picassos entfernt seien.

Im Frühjahr 2014 gerieten die Verkäufer der Gemälde an verdeckte Ermittler, die sich als Käufer ausgaben. Im Hinterzimmer eines Lokals sollte das Geschäft über die Bühne gehen, die Verkäufer wurden verhaftet. Der Prozess wurde vertagt.