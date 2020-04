Pfeffersprayeinsatz nach Körperverletzung

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen Mitternacht zu einem Einsatz in Wien-Floridsdorf gerufen. Ein 34-Jähriger und ein 44-Jähriger waren in Streit geraten und hatten sich geschlagen. Als die Beamten eintrafen verhielten sich die beiden Polen weiterhin aggressiv.

Weil sich die Männer nicht beruhigen ließen, mussten die Beamten sie mit den Einsatz von Pfefferspray niederringen. Beide konnten danach festgenommen werden.