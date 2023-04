Pfefferspray auf Schultoilette: HTL musste evakuiert werden

Am Dienstagvormittag mussten Berufsfeuerwehr und Berufsrettung in die Spengergasse in Margareten ausrücken, weil ein Austritt von Reizgas gemeldet worden war. Zunächst wurden die betroffenen Teile des Gebäudes evakuiert, Experten der Feuerwehr stellten danach sicher, dass kein Gas ausgetreten war. Auf der Suche nach der Ursache wurde dann schnell festgestellt, dass das Reizgas aus einer der Toiletten kam, vermutlich war dort Pfefferspray versprüht worden.

Wer genau das Spray benutzt hat, ich noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Berufsrettung kümmerte sich um einige Personen, deren Atemwege gereizt worden waren. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand.