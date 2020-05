Einsamer Tod in der Donau

Das Rätsel um den seit 21. Mai vermissten Ex-ORF-Mann Peter Pirker (70) ist geklärt. Die Leiche des auch als „Pionier des Privatfernsehens“ bekannten Mannes wurde bereits am 29. Mai in Wien aus der Donau gefischt. Erst ein regelrechter Krimi bei der Identifizierung führte nun zum Ziel.

Denn der Tote lag tagelang im Wasser, bevor er nahe des Praters entdeckt wurde. Eine unmittelbare Identifizierung der Leiche oder die Abnahme von Fingerabdrücken waren nicht mehr möglich. Ein weiteres Problem war, dass die Polizei keinen Gebissabdruck bekam, weil Pirker nicht in Österreich, sondern in Ungarn zum Zahnarzt ging. Da keine Anzeichen auf ein Verbrechen vorlagen, erlaubte die Staatsanwaltschaft keine Hausdurchsuchung. Pirkers Familie hatte keine Schlüssel, weshalb am Ende doch eine Durchsuchung seiner Wohnung in der Wieden ermöglicht wurde. Nach wochenlanger Fahndung gab es nun den DNA-Treffer.