Pensionistin in Ottakring verletzte ihren Schwager mit Messer

Eine 85-Jährige hat ihren Schwager in dessen Wohnung in Wien-Ottakring in der Nacht auf Dienstag mit einem Küchenmesser schwer verletzt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt waren die Gründe für die Bluttat am Dienstag noch völlig unklar. Jedenfalls attackierte die betagte Frau den 78-Jährigen gegen 23.30 Uhr in dem Appartement unweit der U-Bahn-Station Ottakring.

Sie schlug ihm zunächst mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf und fügte ihm dann mit dem Messer Stichverletzungen in Brust und Nacken zu. Der Verletzte rief den Notruf und rettete sich aus der Wohnung ins Stiegenhaus. Die Berufsrettung versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn in den Schockraum eines Spitals. Lebensgefahr bestand am Dienstag nicht.

Auch vor der Polizei machte die Aggressorin nicht halt. Sie bewarf Beamte der WEGA und des Stadtpolizeikommandos mit Gegenständen und bedrohte sie mit etwas Spitzem. Nichtsdestotrotz nahmen die Polizistinnen und Polizisten die Frau fest. Sie wurde unter Verdacht auf eine psychische Erkrankung nach dem Unterbringungsgesetz in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Messerattacke in Favoriten

Bereits Montagfrüh hatte eine 15-Jährige in der Wohnung eines Freundes in Favoriten einen 19-Jährigen mit einem Messer attackiert und ihm oberflächliche Schnittwunden zugefügt. Dies soll das Ergebnis einer Auseinandersetzung gewesen sein, deren Hintergründe am Dienstag noch unklar waren. Auch die Jugendliche bekam einen oberflächlichen Schnitt am Arm ab, sie wollte diesen aber nicht versorgen lassen.