Pensionistin gestoßen und ausgeraubt: 36-Jähriger in Wien geschnappt

Beamte des Landeskriminalamtes Wien konnten im Zuge von Ermittlungen einen 36-Jährigen ausforschen, der eine Frau im vergangenen Dezember ausgeraubt haben soll.

Die 81-Jährige behob am 1. Dezember in einer Bank in Wien-Floridsdorf Bargeld und machte sich auf den Nachhauseweg. Der Mann soll sie dabei beobachtet und bis zu ihrem Haus verfolgt haben. Dort dürfte der Österreicher die Pensionisten gestoßen und ihr Bargeld sowie andere Wertgegenstände geraubt haben. Danach konnte er flüchten.

Ein Zeuge sah die Tat und wollte den mutmaßlichen Täter stellen, beim Versuch soll ihn der 36-Jährige mit einem Messer bedroht haben. Erst am Dienstag wurde der Mann festgenommen, der sich bei der Vernehmung geständig zeigte.

