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Leopoldstadt

Ventilator löste Brand in Wiener Pensionistenheim aus

In der Leopoldstadt hat es in der Nacht auf Mittwoch in einem Pensionistenheim gebrannt.
12.08.2026, 17:06

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Symbolbild.

Unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden in der Nacht auf Mittwoch mehrere Bewohnerinnen und Bewohner eines Pensionistenheims in der Leopoldstadt. Ein alter, nicht gereinigter Ventilator soll in Brand geraten sein, wie eine Bewohnerin des Heims berichtet.

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Den Einsatz bestätigt auch die Berufsfeuerwehr Wien. Eine automatische Brandmeldeanlage habe den Alarm ausgelöst, sagt ein Sprecher. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die zwei Bewohner des betroffenen Zimmers das Zimmer bereits verlassen, sie wurden vom Personal des Pflegeheims betreut, so der Sprecher. Der Brand wurde gelöscht und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden. Betroffen sei nur ein Zimmer gewesen, die restlichen Zimmer seien rauchfrei geblieben, so der Sprecher. 

Ob tatsächlich der Ventilator den Brand verursacht hatte, konnte die Berufsfeuerwehr am Mittwoch noch nicht bestätigen.

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