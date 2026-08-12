Streit zwischen Kindern eskalierte: Mütter schlugen sich mit Besen

Begonnen hat alles mit einer Rangelei zwischen Kindern. Unstimmigkeiten beim Ballspielen am späten Dienstagabend am Yppenplatz lösten in weiterer Folge aber einen Polizeieinsatz aus.

Denn in die Streitigkeiten der Kinder mischten sich schlussendlich auch deren Mütter ein. „Eine Mutter wurde von einer anderen Frau mit einem Besen geschlagen“, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Eine bislang unbekannte Person soll sogar ein Kinderfahrrad gegen eine andere Frau geworfen haben. Die Frau wurde am Kopf getroffen. Insgesamt beteiligten sich neun Mütter und Kinder an dem Raufhandel. Sieben Frauen und Kinder wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, heißt es von der Polizei weiter.

Die Berufsrettung Wien habe die Beteiligten notfallmedizinisch versorgt. Weitere Erhebungen zu dem Vorfall sind im Gange.