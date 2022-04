Pensionist erlitt am Steuer Herz-Kreislaufstillstand

Ein medizinischer Notfall bei einem 75-jährigen Autolenker hat Freitagmittag an der Kreuzung Billrothstraße - Döblinger Hauptstraße eine Karambolage ausgelöst. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass war der Mann kurz nach 12.00 Uhr in der Döblinger Hauptstraße stadtauswärts unterwegs und bog nach links in die Billrothstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet nach links und kollidierte mit dem Pkw eines entgegenkommenden 24-Jährigen.

Der Pensionist wurde dadurch in seinem Pkw gegen das Auto eines 31-Jährigen geschleudert, der hinter dem 24-Jährigen unterwegs war. Das Hinterrad am Wagen des jüngsten Lenkers löste sich und prallte gegen das Auto einer 64-jährigen Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen neben dem 24-Jährigen unterwegs war. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, die beiden jüngeren Autofahrer kamen mit leichten Blessuren davon.

Beim Unfallauslöser stellten die Einsatzkräfte jedoch einen Herz-Kreislauf-Stillstand fest. Die Berufsrettung brachte den 75-Jährigen unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus. Der Mann verstarb jedoch.