Passanten fanden Wasserleiche in Donau

Eine grausige Entdeckung machten Samstagnachmittag Passanten nahe der Reichsbrücke in Wien. Gleich bei der U-Bahnstation „U1 Donauinsel“ wurde die Leiche eines jungen Mannes in der Donau entdeckt. Wer der Tote ist und wie er ums Leben kam, war Samstagabend noch unklar. Die Beamten der Landespolizeidirektion Wien ermitteln in alle Richtungen. Ein Verbrechen wird derzeit genauso wenig ausgeschlossen wie ein Unfall oder Selbstmord. Erste Hintergründe sollen frühestens am Sonntag feststehen.

