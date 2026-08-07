Passagier verschaffte sich Zutritt zu Fahrerkabine einer U-Bahn

Über 500.000 Menschen haben das Social-Media-Video bisher gesehen. Es zeigt einen Mann, der bei der U2-Station Lina-Loos-Platz in die rückwärtsgewandte Fahrerkabine einer U-Bahn einsteigt.

Gleich im Anschluss fährt die U-Bahn los. Der Unbekannte fährt am Ende des Zuges – aber in der Fahrerkabine – mit. An den Hebeln und Schaltern scheint er sich, zumindest laut Video, nicht zu schaffen gemacht zu haben.

Türen versperrt

Auf Social Media kommentieren die Wiener Linien unter dem Video: „Wir haben dagegen schon rechtliche Schritte eingeleitet.“ Auf KURIER-Nachfrage heißt es, dass das Video den Wiener Linien bekannt sei. „Die Person in dem Video verstößt eindeutig gegen das Eisenbahngesetz“, heißt es weiter. Für derartige Aktionen habe man kein Verständnis, rechtliche Schritte würden geprüft. Außerdem werde derzeit geprüft, wie sich die Person Zutritt zur Kabine verschaffen konnte. Die Türen seien normalerweise versperrt.

Nähere Informationen zum Vorfall lägen nicht vor. Auch ob die Aufnahmen der Videoüberwachung gesichtet werden können, ist noch unklar.