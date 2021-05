Party in Favoriten endet mit Körperverletzung

Am Freitag um 3.10 Uhr wurde die Polizei in eine Wohnung in Wien-Favoriten gerufen, weil dort eine kleine Party eskaliert war. Der 28 Jahre alte Bewohner hatte eine 22-Jährige und einen 26- bzw. 28-Jährigen zu sich eingeladen, um mit Alkohol und Drogen zu feiern. Irgendwann eskalierte die Situation aber und der Gastgeber soll alle mit dem Umbringen bedroht haben. Den 26-Jährigen verletzte er außerdem mit Faustschlägen.

Der beschuldigte Mann wurde festgenommen. Das Opfer wurde leicht verletzt und von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt.

